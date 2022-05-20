يعقوب العوضي



عقد مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة اجتماعه الثالث أمس على هامش دورة الألعاب الخليجية، إذ ترأس الاجتماع رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة على بن غانم الكواري في حضور رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة أمين صندوق اتحاد غرب آسيا د.عبدالهادي الشبيب ونائبا رئيس مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا العماني إبراهيم المقبالي والأردني جهاد قطيشات وأمين عام اتحاد غرب آسيا القطري محمد الكواري وأمين الصندوق المساعد للاتحاد القطري يوسف كانو ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي جميل العبادي واللبناني وليد القاصوف رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية والعمانية سعادة بنت سعيد العزرية رئيسة لجنة المرآة ورئيس الاتحاد السوري العميد مهند سليمان وأمين عام الاتحاد السوري مفيد إلياس ورئيس الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة حمزة راضي.



وعقب الاجتماع كشف الكواري عن اختيار وبالإجماع الشيخة نعيمة الأحمد رئيسة فخرية للجنة المرأة في اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة.



وقال: تم خلال الاجتماع اعتماد رزنامة بطولات الاتحاد في الفترة من 2022-2024 وكذلك لوائح مسابقات الاتحاد للكرة الطائرة «الصالات والشاطئية».



كما تمت الموافقة على إقامتي بطولتي غرب آسيا لمنتخبات الشباب في السعودية وبطولة غرب آسيا لمنتخبات السيدات في الأردن من 10 حتى 25 نوفمبر المقبل، كما تم اعتمد لجان الاحتكام الخاص بالبطولتين تحديد الاجتماع المقبل في سلطنة عمان.