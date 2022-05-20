ناصر العنزي - مبارك الخالدي



يعود العربي والكويت للمنافسة مرة أخرى غدا السبت في الجولة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلتقي الأخضر برصيد 3 نقاط مع شباب الخليل الفلسطيني من دون نقاط في المجموعة الثانية، فيما يخوض الكويت مباراة صعبة أمام السيب العماني المتصدر على ملعبه وبين جماهيره في المجموعة الأولى.



ويأتي العربي ثانيا خلف ظفار العماني الذي تغلب على شباب الخليل بثلاثية نظيفة فيما فاز على العربي على الرفاع البحريني 3-2 بعدما حول تأخره 1-2 إلى فوز، ولم يكن أداء العربي مقنعا خصوصا في التنظيم الدفاعي بعدما تلقت شباكه هدفين قبل أن ينتفض ويسجل 3 أهداف، وعلى مدربه انتي ميشا معالجة القصور الدفاعي، حيث تلعب نسبة الأهداف في اختيار أفضل ثان عن المجموعات الثلاث للتأهل عند التساوي بالنقاط.



عبدالله: لم يعجبني المستوى



وكان الكويت قد خرج متعادلا مع الأنصار اللبناني «1-1» في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى، في حين تصدر المستضيف السيب العماني مجموعته بعد تغلبه على جبلة السوري بهدف نظيف سجله عيد محمد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



ولم يقدم الكويت المتوقع منه كمنافس أول على الصدارة بعدما تقدم بهدف عن طريق التونسي ياسين الخنيسي في الدقيقة «27» ثم تلقت شباكه هدفا عن طريق جيمي سياج بعد خطأ من الحارس ضاري العتيبي «75»، ويؤخذ على «الأبيض» البطء في التحضير للهجمة على خلاف ما كان عليه سابقا، وعقب التعادل، قال محمد عبدالله في المؤتمر الصحافي ان المباراة الأولى تكون دائما حساسة، حيث يكون الفوز من نصيب الفريق الذي يرتكب العدد الأقل من الأخطاء، مضيفا: «في كرة القدم لا يوجد شيء مضمون، ويجب أن تعمل بقوة من البداية حتى النهاية لتحقيق الفوز، وأنا لم يعجبني المستوى الذي قدمناه بالشوط الثاني، وفي الوقت نفسه لم نكن محظوظين من خلال تدخل القائم مرتين لحرماننا من التسجيل».



واختتم قائلا: «برنامج المباريات صعب، ولا يوجد وقت للراحة والعمل على معالجة الأخطاء، ولكن أنا عندي كامل الثقة باللاعبين، وأؤمن بقدرتنا على الفوز بصدارة المجموعة».



المزيدي يشيد.. ومندني يبكي فرحاً



إلى ذلك تفاعلت الشخصيات «العرباوية» مع الفوز الأول لـ «الأخضر» في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على حساب الرفاع البحريني 3-2، فقال أمين السر للعام الناطق الرسمي للنادي فؤاد المزيدي: «الحمد الله على الفوز المهم فالمباراة كانت صعبة جدا خصوصا أنها مباراة افتتاح»، مضيفا: «لم نكن جيدين في الشوط الأول لكن الوضع اختلف نهائيا بعد تسجيلنا لهدف تقليص الفارق الذي أعاد الروح للاعبين وكذلك في الشوط الثاني، حيث قدم فريقنا أداء مختلفا تكلل بالفوز».



وبين أن تدوير اللاعبين المحترفين كان له الأثر على أداء الفريق، موضحا ان لكل مباراة حساباتها والأهم ثقتنا بلاعبينا وألف شكر لهم جميعا على العزيمة والإصرار والروح العالية سواء الذين كانوا داخل الملعب أو خارجه رغم حرارة الطقس العالية.

من جانبه، لم يستطع رئيس جهاز الكرة علي مندني تمالك نفسه بعد أن غلبته دموعه مكتفيا بشكر اللاعبين الأبطال، أما نائب رئيس الجهاز أحمد النجار فقال: «لم يكن سهلا على أي فريق العودة بعد تخلفه بهدفين وتحقيق فوز مهم للغاية لكن لاعبينا الأبطال فعلوها بالعزيمة والإصرار لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على اللاعبين»، مشيرا إلى أن ما تحقق هو دفعه للمباريات القادمة، فالعربي يسعى إلى تحقيق الفوز بكل مبارياته.