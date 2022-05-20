هادي العنزي



زكى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، والمدرب المساعد بداح الهاجري، الكولومبي كارلوس ريفاس للانضمام إلى الفريق لتدعيم هجومه الموسم المقبل.



وسجل ريفاس حضورا مميزا في دوري stc للدرجة الممتازة الموسم الحالي، وتمكن من فرض نفسه كأحد أبرز المحترفين بالدوري بعدما حل ثانيا في ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف خلف مهاجم كاظمة شباب الخالدي وبفارق هدف واحد.



إلى ذلك، أكد المدرب الوطني بداح الهاجري لـ «الأنباء»، أن «السماوي» في أتم جاهزية فنية وبدنية لخوض قمة نهائي كأس سمو الأمير التي تجمعه مع نظيره كاظمة الاثنين المقبل، مضيفا انه: «لا توجد إصابات أو غيابات بين اللاعبين، والجميع ينتظر موعد انطلاق المباراة المهمة، ونأمل التوفيق للجميع، وفوز السالمية بأغلى الكؤوس».



وأشار إلى أن الجهاز الفني يرغب في دخول اللاعبين بمعسكر مصغر قبل المباراة النهائية بيومين، وذلك لكون التجمع يعود بمنافع كثيرة على اللاعبين، ولإسهامه في رفع التركيز للاعبين بدرجة عالية.