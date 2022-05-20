فيما تختتم اليوم الجمعة منافسات الرماية والسباحة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة في الكويت برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سيكون الجمهور على موعد مع انطلاق منافسات الكرة الطائرة للرجال، وستكون الآمال كبيرة في حصد المزيد من الميداليات الملونة في الرماية والسباحة عطفا على وجود عناصر مميزة وقادرة على إثبات جدارتها والتفوق على منافسيها من الأشقاء الخليجيين.



ومع نهاية اليوم الثالث، واصل منتخب البحرين تصدره جدول ترتيب الميداليات بإجمالي 38 ميدالية (17 ذهبية و14 فضية و7 برونزيات)، كما حافظت الكويت على الوصافة برصيد 41 ميدالية (13 ذهبية و13 فضية و15 برونزية) بعد أداء مميز للاعبين في مسابقتي السباحة وألعاب القوى تلتها قطر في المركز الثالث برصيد 28 ميدالية (10 ذهبيات ومثلها فضيات و8 برونزيات)، وجاءت السعودية رابعة بعد أن جمع لاعبوها 29 ميدالية (7 ذهبيات و8 فضيات و14 برونزية) فيما احتلت عمان المركز الخامس بواقع 19 ميدالية (7 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات)، فيما جاءت الإمارات سادسا برصيد 13 ميدالية (3 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات).



ففي الرماية، يسدل الستار على المنافسات بمسابقات البندقية 10 أمتار فرق، والمسدس سريع 25 مترا فرق، والسكيت فردي وفرق، إذ تعول الكويت على رماة «السكيت» عبدالله الطرقي الرشيدي ومنصور الرشيدي وعبدالعزيز السعد في حصد الميداليات سواء في منافسات الفردي أوالفرق.



وكان منتخبنا المكون من طلال الرشيدي وناصر المقلد وعبدالرحمن الفيحان قد حقق ذهبية مسابقة «تراب» فرق رجال، وفي مسابقة الفردي كانت السيطرة كويتية بفوز ناصر المقلد بالذهبية وطلال الرشيدي بالفضية، فيما ذهبت البرونزية لعبدالرحمن الفيحان. وبهذه النتائج رفع المنتخب الكويتي رصيده من الميداليات في الرماية إلى 5 ميداليات (ذهبيتان وبرونزيتان وفضية).



وتختتم منافسات السباحة مساء اليوم بإقامة 4 سباقات تنطلق في تمام الساعة 5 مساء، وهي 100 متر حرة و200 متر صدر و200 متر ظهر و400 متر حرة.



وكان أبطالنا قد واصلوا تفوقهم في ثاني أيام منافسات السباحة حاصدين 3 ذهبيات وفضية من أصل 4 سباقات، إذ انتزع عباس قلي ذهبية 100 متر فراشة بزمن 56.16 ثانية، تلاه زميله في المنتخب وليد عبدالرزاق في المركز الثاني، وجاءت الذهبية الثانية عبر سعود الشمروخ في سباق 800 متر حرة بزمن 8.38.55 دقيقة، أما الذهبية الثالثة فحققها فريق التتابع 4 في 100 متر حرة بزمن 3.31.02 دقيقة. وقد مثل منتخبنا في السباق الرباعي: عباس قلي ووليد العبدالرزاق وعبدالعزيز الضويحي ومشاري السمحان.



هذا، وتنطلق اليوم، منافسات الكرة الطائرة بنظام الدوري من دور واحد، إذ يلعب في الجولة الافتتاحية اليوم، السعودية والبحرين في 3 عصرا يليها في 5 مساء لقاء عمان وقطر، على أن تختتم المباريات في 7 مساء بمواجهة الكويت مع نظيرة الإماراتي.



بدوره، يسعى منتخبنا لكرة السلة رجال إلى حسم صدارة الدور التمهيدي للمسابقة عندما يلتقي شقيقه الإماراتي في 8 مساء اليوم تسبقها مباراة قطر والسعودية في 5 عصرا، على أن يختتم الدور التمهيدي غدا السبت بإقامة مباراتين إذ تلعب البحرين مع السعودية في 5 عصرا، والإمارات مع قطر في 8 مساء.



من جهة أخرى، تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كرة الصالات رجال، حيث يلتقي منتخبا البحرين وعمان في 7 مساء، والإمارات مع السعودية في 9.30 مساء، فيما يرتاح منتخب الكويت في هذه الجولة.



وفي الجولة الثانية من منافسات كرة الصالات للسيدات خسر منتخبنا من السعودية 1-2، فيما تفوقت البحرين على الإمارات 4-1. وتقام مباراتا الدور نصف النهائي غدا السبت، وذلك اعتمادا على نتائج الجولة الأخيرة من الدور الأول التي أقيمت أمس.



وأنهت قطر مسابقات ألعاب القوى للرجال، التي اختتمت الأربعاء، في صدارة الترتيب. وحلت البحرين ثانية والسعودية ثالثة، فيما جاءت الكويت في المركز الرابع، وعمان خامسة أمام الإمارات السادسة والأخيرة.



وأسفرت نتائج اليوم الأخير عن تحقيق لاعب منتخب الكويت خالد الحربي برونزية 1500 متر، كما حقق علي الزنكوي فضية المطرقة بـ 66.97 مترا، وحصد أيضا ماجد زيد برونزية العشاري، وفي الوثب العالي كرر البطل الأولمبي القطري معتز برشم ما فعله في طوكيو بتقاسمه الذهبية مع مواطنه علي حمدي بعدما قاما بالوثبة نفسها على ارتفاع 2.15 متر، في حين تقاسم أيضا لاعب منتخب الكويت خالد عبداللطيف والسعودي أحمد التاروتي البرونزية مسجلين 2.10 متر.



وفي «قوى السيدات»، تصدرت البحرين الترتيب وحلت الكويت ثانية وعمان ثالثة والإمارات رابعة وقطر خامسة والسعودية سادسة، وأسفرت النتائج عن تتويج لاعبتنا مضاوي الشمري بذهبية 200 متر جري بزمن 23.74 ثانية، كما نالت نادية الحقان ذهبية الوثب العالي بارتفاع 1.53 متر، وزميلتها دلال مرزوق الفضية بـ 1.50 متر، وفي السباعي توجت لاعبة الكويت سلسبيل السيار بالذهبية، وفي سباق 4 في 400 متر جري، تتابع حصد منتخب الكويت للبرونزية.