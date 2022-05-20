بداح العنزي



كشف رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن إصدار 1189 قرارا خلال 4 أدوار لانعقاد المجلس البلدي. وبين العتيبي في إحصائية انه تم عقد 75 جلسة منها 67 جلسة عادية و8 جلسات غير عادية، وتضمنت الإحصائيات التالي:



أبرز القرارات



٭ الموافقة على اعتماد المخطط الهيكلي المعدل لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الجامعة).



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص المساحات المحيطة بموقع قسائم خلط الإسفلت والخرسانة الكائن بمنطقة الشدادية جنوب شرق الصليبية وشرق طريق الصليبية - كبد.



٭ الموافقة على طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة مواقع مركبات تجارية متنقلة.



٭ الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص 12 موقعا مقترحا بصفة مؤقتة لوحدات متنقلة لتنقية ولمعالجة مياه الصرف الصحي أبعاد كل منها (20م × 20م) ضمن منطقة جليب الشيوخ.



٭ الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الدفاع تخصيص أرض كمعسكرات للقوة البرية (الوفرة).



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة اعتماد السور الأمني المحيط بمنطقة الشدادية الصناعية.



٭ الموافقة على طلب جامعة الكويت استحداث مبنى مواقف سيارات وفصول دراسية مكون من أرضي و6 أدوار وسطح سفلي وعلوي ضمن حدود الجامعة بالخالدية.



٭ الموافقة على طلب الإدارة العامة للطيران المدني.



٭ الموافقة على مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة المبنى الجديد لصالات السفر والوصول ومبنى مواقف السيارات والجسر الرابط بينهما ضمن حدود مطار الكويت الدولي.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تخصيص موقع لمركز الكويت الدولي لتأهيل المعاقين ضمن منطقة العارضية، طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تخصيص موقع لإنشاء فرع جديد لها ضمن القطعة 9 بمدينة الأحمدي.



٭ الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمحطة تعبئة مياه بمساحة 41.840.30م2 كبديل عن محطة التعبئة القائمة ضمن منطقة المنقف قطعة 2 وتكون محطة مركزية لخدمة المستهلكين بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير بالإضافة الى تخصيص موقع مباني خدمات شؤون المستهلكين وملحقاتها لمحافظة الأحمدي في الموقع نفسه بمساحة إجمالية لكليهما 58.754.8م2 جنوب منطقة الظهر بجوار موقع المسلخ المركزي وسوق الماشية في محافظة الأحمدي.



٭ الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار بطول (722م وعرض 800 ملم لتغذية مشروع المصفاة الجديدة بالمياه المقطرة بمنطقة الزور.



٭ الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار بطول 2.318كم وعرض 400 ملم لتغذية مشروع المصفاة الجديدة بالمياه العذبة بمنطقة الزور.



٭ الموافقة على طلب إدارة تنمية المشاريع في بلدية الكويت تخصيص موقع لبيع الخيام ضمن محافظة الجهراء - طريق السالمي بمساحة 50.000م2 بصفة مؤقتة.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حرم الطريق للاتفاقية الاستشارية رقم (أ.هـ/ط/216) لأجل دراسة وتصميم والإشراف على إنشاء وصيانة أعمال تطوير طريق كبد - الصليبية ليصبح بعرض 120م وفقا للطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري.



٭ الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف 1/09/01/2019) المتخذ بتاريخ 18/1/2019 ليكون الموافقة على طلب الإدارة العامة للطيران المدني على مساحة الاستعمالات التجارية البالغ مساحتها (2.500م2) ضمن حدود مطار الكويت الدولي لخدمة المبنى الجديد لصالة السفر والوصول بالدورين الأرضي والأول ومبنى مواقف السيارات.



٭ الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء لتخصيص مسار لإنشاء عدد (5) خطوط وقود لمحطة النويصيب الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه في منطقة الزور ـ النويصيب ضمن مسار بطول (13 كم) وعرض (30م) مع حجز مسافة أمان خالية بعرض (150م) من نقطة الربط بالمصفاة الرابعة وحتى نهاية حدود مدينة الخيران السكنية ومسار بطول (13 كم) وعرض (50م) ومسافة أمان خالية بعرض (200م) من نهاية مدينة الخيران السكنية وحتى حدود محطة النويصيب الحرارية.



٭ الموافقة على طلب شركة السينما الكويتية الوطنية لإنشاء مجمع ترفيهي ثقافي تجاري على القسيمة رقم (49) من المخطط (م/38783) البالغ مساحتها (79640م2) وبناء مواقف سيارات متعدد الأدوار على القسيمة رقم (50) من المخطط (38783) البالغ مساحتها (27000م2) وفق ما جاء في بنود العقد المبرم مع وزارة المالية رقم (3273) بتاريخ 30/1/2018.



٭ الموافقة على طلب الإدارة العامة للطيران المدني لتحديد مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة مبنى المطار المساند (T4) للمسافرين ضمن حدود مطار الكويت الدولي بمساحة مقدارها (3638م2) وبنسبة لا تزيد على (6%) من إجمالي المساحة الكلية للمباني (مساحة الصالة + مساحة الخدمات) والبالغ مقدارها (61500م2) موزعة ما بين الدور الأرضي والدور الأول شريطة إبرام عقد مع أملاك الدولة.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لزيادة النسبة التجارية ضمن مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء) من 10% إلى 13% شريطة زيادة القيمة الإيجارية للمشروع عملا بأحكام المادة رقم (14) من العقد.



٭ الموافقة على طلب قطاع المشاريع في بلدية الكويت لإضافة أنشطة ضمن مشروع برايح سالم بمنطقة السالمية.



٭ الموافقة على طلب الإدارة العامة للطيران المدني مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة قاعة المسافرين بمطار الكويت الدولي.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاستزراع الأسماك والأقفاص العائمة البحرية - الخيران.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتخصيص مسار صرف أمطار بمنطقة صباح الأحمد.



٭ الموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمنطقة جنوب المطلاع.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنشاء مبنى معهد التدريب المهني - بنين ضمن حدوده بمنطقة جابر الأحمد بارتفاع (خمسة طوابق).



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة لتخصيص موقع لتجميع الإطارات التالفة والمستعملة جنوب منطقة ميناء عبدالله.



٭ الموافقة على طلب وزارة الدفاع نقل مواقع معسكرات الجهراء من المنطقة السكنية.



٭ الموافقة على طلب بلدية الكويت اطلاق اسم المغفور له السلطان قابوس بن سعيد على الدائري السابع.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل حدود محمية الصليبخات وتخصيص حيازة زراعية منطقة الدوحة.



٭ الموافقة على طلب وزارة الدفاع استكمال اجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية، طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تخصيص اراض في مختلف محافظات الدولة لإنشاء ورش تأهيلية للاشخاص ذوي الاعاقة.



٭ الموافقة على طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة توسعة موقعها شمال محطة الزور.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع لنادي الرماية الكويتي الرياضي.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع لنادي الكويت الوطني للرماية.



٭ الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة نقل موقع الحراج المؤقت بمنطقة شرق امغرة الى موقع بديل.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع محطة معالج للصرف الصحي بمنطقة الصليبية الصناعية.



٭ الموافقة على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ايجاد موقع بديل لقسائم شرق الصناعية بمنطقة الشويخ.



٭ الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لإنشاء محطة جديدة لتوليد القوى الكهربائية.



٭ الموافقة على اعتماد وترقيم مدينة صباح الاحمد البحرية،.



٭ الموافقة على تخصيص 5 مواقع في ميناء الشعيبة لاقامة مجمعات سكنية.



٭ الموافقة على تخصيص 3 مواقع بمنطقة الشدادية ضمن نطاق محافظة الجهراء.



٭ الموافقة على طلب الادارة العامة للطيران المدني زيادة المساحة التجارية في مبنى الركاب T4 ضمن حدود مطار الكويت الدولي.



٭ الموافقة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اعتماد المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية بالعبدلي.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع حلبة جابر الاحمد بمنطقة الضجيج تخصيص دائم.



٭ الموافقة على كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن استعجال عرض تخصيص المصانع المخصصة لاعادة التدوير، اعتماد مواقع الاستثمار الاربعة الضفة الجنوبية ـ الجزيرة الجنوبية ـ الجزيرة الشمالية ـ الضفة الشمالية ضمن مشروع جسر جابر.



٭ الموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



٭ الموافقة على طلب المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة بالواجهة البحرية.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة اعتماد المخطط التنظيمي قطعة 5 من منطقة الشعيبة الغربية.



٭ الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة انشاء حواجز صخرية واسمنتية بمنطقة المسيلة.



٭ الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة بشأن مواقع خزانات المياه المعالجة ضمن مشروع توسعة محطة الصرف الصحي.



٭ الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مسار صرف صحي لخدمة منطقة النسيم.



٭ الموافقة على طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص ارض لصالح الحرس الوطني بمنطقة السالمي.



٭ الموافقة على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائنة بالواجهة البحرية لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية.



٭ الموافقة على طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ارض للصندوق الوطني بمنطقة الصبية بصفة مؤقتة.



٭ الموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية.



٭ الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اضافة نشاط تخزين ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الاحمر بمنطقة امغرة الصناعية (معسكر فتيان الهلال الاحمر) البالغ مساحته 40703م2.



٭ الموافقة على اضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة او يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها.



٭ الموافقة على مشروع القطع التنظيمية لاجزاء العقارات غير المنظمة ضمن القطعة 9 بمنطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير.



٭ الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تحويل نقطتي وقود بحرية ضمن منتزه الخيران.



٭ الموافقة على طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الامراض السارية بالقطعة رقم 1 بمنطقة الاندلس.



٭ الموافقة على أولا: تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار لخدمة مبنى النيابة العامة بالشويخ الادارية، ثانيا: استقطاع جزء من موقع وزارة الاعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



٭ الموافقة على اضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لاقامة عيادة بيطرية.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل وضع حيازة زراعية الشركة المتحدة للانتاج الزراعي الشركة المتحدة للتخزين والتبريد الواقعة بمنطقة الصليبية الزراعية بمحافظة الجهراء.



٭ الموافقة على طلب وزارة الداخلية تخصيص نقطة امنية بمنطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة.



٭ الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث شارع تخديمي ومدخل ومخرج على شارع الخليج العربي بمنطقة الدعية قطعة 5.



أسامة العتيبي.. قيمة وقامة!



اليوم تغيب شمس هذا المجلس، ومعه نفتقد شخصية وطنية مخلصة وأمينة، تفانت في عملها من أجل خدمة الوطن، وتركت خلفها بصمات واضحة وظاهرة للعيان.



فقد عملت بالقرب من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي سنوات تعلمت منه فيها الكثير والكثير، ونهلت من خبرته ومنهجه في العمل والإدارة، وتعلمت من سعة علمه ومعرفته، والحديث يطول عن شخصية وطنية بوزن وثقل أسامة العتيبي، فيكفيه أنه رسّخ مبدأ سيادة القانون واحترامه في كل أرجاء المجلس وأمانته.



الأخ العزيز «بوحمود».. تعجز الكلمات عن أن توفيك حقك، غير أنك ستبقى دائما علامة مضيئة في ذاكراتي ما حييت، كل الأمنيات أن أراكم في موقع مسؤولية آخر تستكملون معه مسيرة عطائكم لكويت العز.



نايف الفايز