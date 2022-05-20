أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن تنفيذ مشروع بناء المساجد في 9 دول إسلامية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى توفير أماكن للصلاة في المناطقة الفقيرة والمحرومة، والمساهمة في الدعوة إلى الله، وفتح أبواب الصدقة الجارية أمام المتبرعين.



وقال مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء إنه يمكن للمتبرع اختيار الدولة، ومساحة المسجد، وعدد المصلين، والتكلفة من بين عدد من النماذج التي وفرتها الجمعية.



وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال: يتم بناء المساجد في كل من النيجر، وتشاد، وموريتانيا، وبنين، وبنغلاديش، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، وألبانيا.