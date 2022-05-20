محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية أحمد محمد الجسار في تصريح لـ«الأنباء» عن بدء التسجيل في رحلة العمرة لمساهمي الفروانية وذلك ابتداء من الأحد 22 الجاري حتى الخميس 26 منه، وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وإبلاغ مجلس الإدارة بذلك. وأشار إلى أن الرحلة ستكون لمدة 3 أيام وليلتين ابتداء من 2 يونيو المقبل، وسيتم اختيار المساهمين ضمن نظام القرعة في حال تجاوز العدد المطلوب 225 مساهما حسب البند المخصص لرحلة العمرة، داعيا المساهمين إلى التقديم في الرحلة التي طال انتظارها لسنوات.



وبين أن مجلس الإدارة حريص على أن تكون رحلة العمرة مميزة مع توفير الراحة للمعتمرين خلال أدائها، وسط أجواء إيمانية ودروس وعظية وجولات في المشاعر، ومتابعة أدق التفاصيل ابتداء من الانطلاق حتى العودة.