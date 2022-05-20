دارين العلي



دعا رئيس فريق رصد وحماية الطيور في جمعية حماية البيئة محمد شاه المعنيين، إلى ضرورة إطفاء الأنوار في المؤسسات الرسمية والخاصة ليلا لأنها تسبب قلقا وإزعاجا للطيور المهاجرة أثناء رحلاتها. وقال شاه، في تصريح لـ«الأنباء» بمناسبة الأسبوع العالمي لهجرة الطيور الذي أقرته الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان «الإضاءة الليلية تضر الطيور»، ان الكويت تعتبر من الدول التي تشكل ممرا مهما للطيور المهاجرة سواء صيفا او شتاء، لافتا إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الطيور، خاصة أن هناك عددا منها يبقى مستوطنا في البلاد لمدة أشهر يدع فراغ فيها.



وقال شاه ان المرحلة الحالية هي نهاية فترة هجرة الطيور الشتوية الصغيرة وبدء استقبال الطيور المهاجرة الصيفية كطائر الخرشنة الذي يستوطن جزيرة كبر لمدة ثلاثة او أربعة أشهر يضع فيها فراخه بعدها يتأهب للعودة إلى موطنه الأصلي.



وأوضح أنه حاليا تقوم الطيور الصغيرة كالهدهد والزقزاق أبيض الذيل وغيرها من الطيور الشتوية بالمغادرة.