قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية لاتزال في الفترة المناخية المعروفة بالسرايات، متوقعا ان تستمر حتى الخميس 26 الجاري.



وأضاف: نظرا لندرة سقوط الأمطار وارتفاع الحرارة في هذه السنة فمن المتوقع أن تكون ضربة السرايات مصحوبة بالغبار وخالية من الأمطار مع هبوب الغبار كلما نشطت الرياح وزادت سرعتها.



وتابع المرزوق: تهب الآن علينا رياح اتجاهها بين شرقية (كوس) ورياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) خفيفة السرعة ولن تزيد سرعتها على (8) كم/س وستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث وصلت ظهر الخميس الى (43) درجة مئوية وهذه الحرارة العالية من المحتمل أن تستمر حتى صباح الاثنين المقبل، وستؤدي إلى تكون منخفض جوي عميق قوته خلال اليومين المقبلين من (994-1004) مليبار ومركزه على السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية والمطلة على سواحل الخليج العربي، ويتكون من نطاقين، الأول في أقصى شمال الخليج العربي (الكويت وجنوب العراق) والثاني في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية (الإمارات وسلطنة عمان).



وأوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق ان هذا النطاق الهائل من الضغط المنخفض يؤدي إلى احتمال كبير لهبوب رياح ستكون متقلبة الاتجاه مع احتمال أن تتحول إلى رياح شمالية غربية تكون نشطة السرعة من (30-45) كم/ س تعطي فرصة كبيرة لتكون جو مغبر تتطاير فيه الأتربة مع الساعات الأولى لفجر غد السبت، وهناك احتمال كبير جدا أن يستمر هذا الجو السيئ حتى صباح الإثنين المقبل.