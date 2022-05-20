في اطار ريادتها وتفردها بكل ما يتعلق بصناعة الموسيقى والترفيه، وقعت هرم شركات الإنتاج والتوزيع «روتانا للصوتيات والمرئيات» اتفاقية شراكة مع مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، وستمكن هذه الاتفاقية فناني ونجوم روتانا من المشاركة في الحفلات الموسيقية التي ستقام خلال موسم مسرح الدانة القادم بعد انتهاء الموسم الحالي الذي بدأ في نوفمبر الماضي، ومنذ إطلاقه استقبل المسرح في الهواء الطلق ما يقرب من 70 ألف شخص.

وقد تم إبرام اتفاقية الشراكة بين سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، وشين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة، في فندق فورسيزونز بمملكة البحرين، وجاء توقيع الاتفاقية متزامنا مع تواجد فنان العرب محمد عبده، أحد أشهر فناني ونجوم روتانا، في مملكة البحرين وخلال زيارته مسرح الدانة، مبديا إعجابه بهذه التحفة الفنية، ومشيدا بأهمية هذه الشراكة بين روتانا ومسرح الدانة.



يذكر ان مسرح الدانة يقع في منطقة الصخير بمملكة البحرين، ويوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، التي تمكنه ليصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه، كما أن مسرح الدانة يشمل العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.