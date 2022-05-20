أحمد الفضلي



يستعد أبناء المنصور لخوض تجربة إنتاجية جديدة هي الثانية هذا العام بعد نجاح تجربتهم الخاصة بإنتاج وبطولة المسلسل الدرامي التراثي «نوح العين» الذي عرض في رمضان الماضي عبر عدد من القنوات الفضائية وحقق نسبة مشاهدة عالية.

ومن جانبه، ذكر الفنان حسين المنصور انه وبقية أبناء المنصور يستعدون لخوض تجارب إنتاجية جديدة تتمثل بعمل مودرن يمتد إلى 30 حلقة وعمل آخر لن يزيد على الـ 15 حلقة، موضحا ان المسلسل الممتد الى 30 حلقة لم يتم اعتماد اسمه بشكل نهائي، وحاليا هو في مرحلة الكتابة، وقد ينفذ في الأيام المقبلة ليرى النور في رمضان المقبل، والعمل الآخر لايزال مشروعا قائما ويتم التحضير له لاحقا.



وعن التجربة الماضية المتمثلة بمسلسل «نوح العين» والتي شهدت عودتهم للإنتاج بعد فترة توقف ليست بالقصيرة، أفاد المنصور من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن التجربة كانت ناجحة وكانت بمستوى التعب والمجهود الكبير الذي قدمناه ولله الحمد أيضا لم تأتي بخسائر مالية، حيث تم عرض العمل على 7 قنوات فضائية ما بين المحلية والخليجية وهناك 3 قنوات من المقرر ان تقوم بعرضه في الأيام المقبلة وهذا يؤكد نجاحه.

ووجه المنصور الشكر لكل فريق العمل من أصغرهم وصولا لأكبرهم، حيث عمل الجميع كفريق واحد، والهدف كان واضحا ومحددا وهو تقديم عمل فني ناجح وينافس الأعمال الرمضانية خصوصا ان الأعمال في رمضان الماضي تجاوز عددها الـ 22 عملا، وتحقيق هدف النجاح ليس بالأمر السهل لكن جهودها أثمرت النجاح، وحصد نسبة مشاهدة كبيرة ستكون دافعا لنا للاستمرار في الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بتجربة العمل مع المنصات الإلكترونية لعرض أعمال المنصور في الفترة المقبلة، ذكر المنصور ان هناك فكرة للعمل مع هذه المنصات، خصوصا ان لها انتشارا ونجاحا في الفترة الماضية ولا نجد ما يمنعنا من العمل معها في المقبل من الأيام.