اختتمت أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة الكويت بوفد رسمي برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي وبحضور مسؤولي ورؤساء الطيران المدني والنقل الجوي في الدول العربية.

وأكد رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي، في تصريح صحافي عقب اختتام اجتماعات الجمعية العامة، ان مشاركة الكويت تأتي انطلاقا من ايمانها بتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في شتى المجالات، ولاسيما في كل ما يتعلق بجوانب الطيران المدني والنقل الجوي في المنطقة العربية بشكل خاص ومع المنظمات الدولية المتخصصة بشكل عام.

وقال الشيخ عبدالله العلي إن الكويت كانت ولا زالت لها إسهامات واضحة خلال مسيرة عمل المنظمة العربية للطيران المدني التابعة للأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تبوأت الكويت من العام 2018 ولغاية العام 2021 رئاسة الجمعية العامة وتتبوأ حاليا منصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي للمنظمة، مشيرا إلى أن الكويت تتطلع لمزيد من التعاون وسيستمر الدعم لهذه المنظمة الفنية المتخصصة التي حققت مفهوم الشراكة العربية والتعاون في قطاع النقل الجوي.

وذكر رئيس الطيران المدني أن هذا الاجتماع يأتي بعد انحسار جائحة «كوفيد-19» وتحسن أوضاع قطاع الطيران المدني وتزايد الطلب على السفر في مختلف دول العالم، مشيرا الى انه من المتوقع أن ترتفع وتيرة التعافي خلال موسم الصيف المقبل.

وأشار الشيخ عبدالله العلي أن اجتماعات الجمعية العامة ناقشت عددا من المواضيع أبرزها التعامل مع تأثيرات تداعيات جائحة «كوفيد-19» وكيفية التعامل مع حالة التعافي الحالية لتعزيز دور هيئات الطيران المدني والشركات الوطنية الناقلة في الوطن العربي والتغلب على التحديات المقبلة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الجمعية العامة ناقشت ايضا تقارير اللجان الفنية وما تم إنجازه خلال السنة المالية السابقة إضافة الى خطط العمل للدورة المقبلة.

وأشاد الشيخ عبدالله العلي بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للحكومة المغربية وللشعب المغربي الشقيق، متمنيا للأشقاء في المملكة التقدم والازدهار والنجاح في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانب آخر، بحث رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي مع نائب وزير النقل في مملكة ماليزيا الاتحادية الصديقة ياب داتوزهنري سم اجونغ التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وتطرق اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني سبل تعزيز تبادل الخبرات الفنية في مجالات التدريب وسلامة الطيران وادارة المطارات والملاحة الجوية بما فيه مصلحة البلدين.