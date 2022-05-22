أصدر مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري عددا جديدا من مجلة «الهوية» يحمل رقم 100 متضمنا موضوعات عدة من ضمنها: يحتفي المكتب بذكرى تأسيسه ومشاركة مكتب الشهيد بجناح الكويت في اكسبو 2020 ويعرض مشاريعه الانسانية وتغطية قمة الرياض. وذكرت مديرة تحرير المجلة فايزة مانع المانع، رحمها الله، في افتتاحية العدد «العولمة» نظام عالمي جديد أم قديم؟ وما سلبياته وايجابياته؟

وحمل العدد تغطيات لفعاليات عدة كافتتاح قمة التعاون التي عقدت في المملكة العربية السعودية لدورته الـ 42 ومعرض جناح الكويت اكسبو 2020 اضافة إلى عرض مكتب الشهيد مشاريعه الانسانية والاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير، كما ركز العدد على رفات شهداء الكويت.

كما حمل العدد عدة مواضيع منها زيارة مسؤولي مكتب الشهيد لواحة الكرامة والاطلاع على التصميم الفريد والمميز للواحة وملامحها من مضامين البطولة والشرف والتضحيات التي قدمها شهداء دولة الامارات وتضمن احياء ذكرى اغسطس التي حملت شعار «شلتك بيوفي وطن» لإحياء ذكرى بطولات وتضحيات شهداء الكويت، فيما أفردت المجلة صفحات ركزت على دور مشاركة أبناء الشهداء في التصدي لوباء «كوفيد-19» ودورهم البطولي والوطني المشرف تجاه وطنهم اثناء تطوعهم لمساعدة اخوانهم بالكادر الطبي.

وضم العدد أبوابا ثابتة كباب السور الرابع وهو في هذا العدد عن الشهيد محمد جراغ مصارع الحسيني، وباب من رموز الحرية عن جان جوريس، وباب من شهداء العروبة عن الشهيدة مريم بو عاوزة، وباب عن الأسواق الشعبية وجولة في عالم الأسواق والتراث الكويتي، ومقالا حمل عنوان فايزة في سطور بقلم عماد المنصور.