دارين العلي



قطع فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التيار الكهربائي عن سوق الأخشاب في الشويخ الصناعية بسبب مخالفات على الشبكة وتلاعب بالمصهرات.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري انه تمت مخالفة المنشأة لوجود مخالفات وتعديات على الشبكة وكذلك مخالفة لشروط الأمن والسلامة بتخزين مواد قابلة للاشتعال وأخشاب تشكل خطرا على السلامة العامة وسلامة الشبكة.



وأكد الشمري ان حملات الفريق متواصلة ولن يتم التهاون مع أي من المخالفات أيا كانت.



وكان فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنذر بشكل خطي إحدى الجهات الحكومية لوجود تسرب مائي من إحدى منشآتها، كما تركها كشافات الإضاءة مضاءة أثناء النهار.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري انه تم توجيه الإنذار إلى الجهة ومدته 24 ساعة سيصار بعدها الى مخالفتها في حال عدم الاستجابة من قبلها.



وقال ان القانون لا يستثني أحدا وأن الجهات الحكومية يجب ان تبدأ من نفسها بمعالجة الهدر والإسراف وإيقاف المخالفات لما فيه خير المصلحة العامة.