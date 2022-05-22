أجرت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت إخلاء وهميا لمبانيها الرئيسية في الشويخ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وبمشاركة جميع موظفيها العاملين في مبانيها الرئيسية الثلاث.



وبينت الشركة في بيان صحافي، أن عملية الإخلاء أقيمت تحت إشراف مسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني، والذين قاموا بمتابعة خطة الإخلاء والتحقق من التزامها بكل الشروط والأنظمة الرسمية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لضمان سلامة جميع العاملين بالشركة في حالات الطوارئ.



وأتت هذه الخطوة في إطار استراتيجية زين لإدارة مخاطر الشركة، والتي تحرص من خلالها على تطبيق واعتماد كل المتطلبات التي وضعتها الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي تتضمن تعيين مرشدين من موظفيها في كل دور من أدوار مبانيها الثلاث للإشراف على عمليات الإخلاء أثناء حالات الطوارئ.



وتوفر «زين» اللوحات الإرشادية في جميع مداخل ومخارج الشركة، مع التأكد من جهوزية أجهزة السلامة كأنظمة الإنذار والسماعات الداخلية وخراطيم المياه وأجهزة كشف الدخان، إلى جانب تحديد نقاط التجمع وممرات الطوارئ وإجراء عمليات الإخلاء الوهمية بشكل دوري، وتدريب الموظفين على الإسعافات الأولية وغيرها من الخطوات الأساسية التي تتخذها لضمان سلامة جميع العاملين.



وتحرص «زين» على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بشكل مستمر لتطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن صحة وسلامة موظفيها في جميع الحالات، بالإضافة إلى استضافة ممثلي الوزارات المختلفة كالداخلية والصحة لعقد الندوات التوعوية والمشاركة في الحملات الصحية كحملات التطعيم والتبرع بالدم وغيرها، حيث تضع «زين» العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، وذلك إيمانا منها بأن قدرة أي مؤسسة على التنافس قائمة على تطوير موظفيها والاهتمام بمتطلباتهم واحتياجاتهم. وأكدت «زين» استمرار استراتيجيتها الداخلية التي تعنى بمختلف النواحي الوظيفية والحياتية لموظفيها، حيث تحرص على إثراء التواصل معهم داخل وخارج إطار العمل في مختلف الجوانب، فالشركة تعتبر موظفيها العامل الأساسي في نجاحها، مبينة أن الجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها شركة الاتصالات الرائدة على مستوى الكويت.