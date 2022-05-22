اسامة ابو السعود



اكد السكرتير العام المساعد لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عضو نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج حمد عبدالله الكندري، أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يتابع باهتمام بالغ كل ما يثير ويستهدف القطاع النفطي بشكل مباشر وغير مباشر، خاصة خصخصة القطاعات الحيوية، وشدد على أن اتحاد العمال والنقابات النفطية ترفض رفضا قاطعا خصخصة أي جزء من أجزاء القطاع النفطي، ويحذر من أن حقوق العمالة الوطنية خط أحمر. وطالب حمد الكندري العامل النفطي بأن يعي حقيقة ما يحدث من دمار مستقبلي في أبسط الحقوق المعيشية والتي ستكون أعباؤها كبيرة حال مرور قانون الخصخصة على القطاع النفطي.