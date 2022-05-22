القاهرة - محمد صلاح



شيع أمس السبت جثمان الفنان القدير سمير صبري في مقابر المنارة بالإسكندرية، حيث مسقط رأسه، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين رافقوا الراحل في مسيرته المهنية، حيث تم تجهيز باصات لنقل جمهوره ومحبيه وزملائه من القاهرة إلى الإسكندرية والمشاركة في وداعه الأخير.



من جانبه، أكد المنتج عادل حسني أنه تم إبلاغ «حسن» نجل الفنان الراحل، المتواجد في لندن حاليا بخبر وفاة والده، وأخبرهم أنه سيتواجد في أول طائرة تصل إلى مصر لتلقي واجب العزاء المقرر إقامته غدا الاثنين.



ولم يظهر «حسن» أبدا برفقة والده على مدار السنوات الماضية، وظل اسمه سرا حتى عن أغلب نجوم الوسط الفني المصري، بسبب رفض سمير صبري الدائم الحديث عن حياته الشخصية، وتحدث عنه لأول مرة في مذكراته الشخصية التي صدرت بعنوان «حكايات العمر كله»، حيث كشف عن زيجة وحيدة وسرية له من سيدة تحمل الجنسية الإنجليزية فور تخرجه في الجامعة، وقال إنها غادرت البلاد وهي حامل بسبب انشغاله في البحث عن مستقبله الفني، واختفت هناك ولكنه تمكن من الوصول إلى ابنه لاحقا، وحرص على زيارته مرة كل ثلاثة شهور، وله ثلاثة أحفاد لم يظهر أي واحد منهم برفقته.



وتوفي الفنان سمير صبري يوم الجمعة بعد تعرضه لأزمة صحية عن عمر ناهز الـ 86 عاما، وولد الراحل في مدينة الاسكندرية عام 1936، وعمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية المصرية، ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، حيث له العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المصرية التي قام بتمثيلها، منها أفلام «حكاية حب» و«قصر الشوق» و«البحث عن فضيحة» و«حكايتي مع الزمان» و«الإخوة الأعداء» و«احترس من الخط» و«التوت والنبوت» و«عائلة مشاغبة جدا» و«حب وكبرياء» و«أبي فوق الشجرة».



وتتضمن قائمة المسلسلات التي شارك بها صبري كلا من «أم كلثوم» و«حضرة المتهم أبي» و«قضية رأي عام» و«نوادر جحا المصري» و«يا ورد من يشتريك» و«ألف ليلة وليلة» و«هارب من الأيام» و«من كل بيت حكاية» و«عدى النهار»، كما شارك في عدد من المسرحيات ومنها «يا احنا يا هيه» و«قطط الشوارع»، وقدم أيضا عددا من البرامج ومنها «النادي الدولي» و«هذا المساء» و«ليلة في شارع الفن».





.. ومنى زكي تهدي تكريمها إلى روحه



حرصت الفنانة منى زكي على الظهور بملابس الحداد تقديرا لوفاة النجم سمير صبري، أثناء تسلم شهادة التكريم بعد اختيارها كأفضل ممثلة درامية عن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن» بحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في مصر.



ووجهت زكي التحية لروح الفنان سمير صبري، وقالت إن الراحل ترك بصمة لا تنسى داخل كل شخص بفنه ومواهبه المتعددة، وأهدت تكريمها إلى روحه، وتابعت: يوم حزين بسبب رحيل سمير صبري، فقدنا فنانا كبيرا بنحبه، ساعد كل حد فينا، وهافتكره دائما بكل الخير.