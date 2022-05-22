دمشق - هدى العبود



كرّم والي باتنة في الجزائر الفنان السوري عباس النوري وزوجته نيابة عن المخرج ميار النوري لحصوله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان ايمدغاسن للأفلام القصيرة بنسخته الثانية في الجزائر، ووضح الفنان عباس النوري للإعلام من الجزائر انه حضر إلى الجزائر برفقة زوجته الكاتبة عنود الخالد لتسلم الجائزة نيابة عن ابنه المخرج ميار بسبب انشغاله بتصوير عمل في العاصمة اللبنانية بيروت.



وكشف النوري ان فيلم «المعركة الأخيرة» ترشح لـ 3 جوائز لكن لجنة التحكيم قدمت جائزة خاصة له لأنه مشروع بجهد شخصي ومنفرد، وقال: إنها الجائزة الوحيدة في المهرجان التي قدمها والي باتنه شخصيا للنجم السوري عباس النوري تكريما لنجله المخرج ميار.



نافس فيلم المعركة الأخيرة 28 فيلما من أصل 24 دولة مختلفة حضرت بأعمالها الفنية المهرجان. يذكر ان الفيلم من بطولة: يزن الريشاني، ملهم بشر ومرح الحسن، وحل الفنان عباس النوري وعبدالمنعم عمايري ومحمد قنوع وهيما إسماعيل ضيوفا على العمل.



كما جال عباس النوري على عدة مناطق أثرية وسياحية موجودة بالأوراس في إطار برنامج أقرته التظاهرة للتعريف بمنطقة الأوراس، برفقة زوجته وهما يرتديان لباسا امازيغي (شاوي الملحفة والبرنوس)، في صورة تركت أثرا في نفوس الجمهور الوافد الى التظاهرة والعاشق للدراما السورية، وقد أبدى الفنان إعجابه بجمال الأوراس وعمق حضارته وتاريخه الحافل بالبطولات، كما يرى أن في جغرافية الأوراس ميدان للتصوير السينمائي بامتياز، بالنظر لطبيعة هذه المنطقة الجبلية الجميلة جدا.