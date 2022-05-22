تعرض منظمو مهرجان «كان» السينمائي في دورته الـ 75 لموقف محرج بسبب ظهور امرأة على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم Three Thousand Years of Wishes. حيث قفزت وعلى جسدها ألوان العلم الأوكراني وبعض الشعارات التي تندد بالعنف، وكانت ترتدي سروالا قصيرا ملونا بطلاء أحمر، وأفاد شهود عيان بأن المرأة سقطت على ركبتيها وهي تصرخ أمام المصورين المجتمعين، وهرع رجال الأمن للتعامل مع الموقف الذي خطف الانظار.

وفي سياق المهرجان، عرضت باقة من ابرز الافلام العالمية منها فيلم «More than ever» اخراج الفرنسية ايميلي عاطف وبطولة فيكي كريس وجسبارد اوليه.