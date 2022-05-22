مبارك التنيب

أسفر الانتشار المنظم لقطاع الأمن العام والحملات التي يشنها في أرجاء مختلفة من البلاد تحت إشراف مباشر من قبل وكيل القطاع اللواء فراج الزعبي عن إغلاق وكري لتصنيع الخمور المحلية ووكر للأعمال المنافية للآداب في منطقة جليب الشيوخ، وتم توقيف القائمين على أوكار الخمور وإحالة الموقوفين في الوكر المشبوه بالجليب إلى إدارة الإبعاد الإداري تمهيديا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وقال مصدر أمني إن الحملة التي نفذت في منطقة المهبولة من قبل رجال أمن الأحمدي انتهت إلى ضبط مخالفين للإقامة ومصادرة المضبوطات من الخمور، مشيرا الى ان مداهمة وكري الخمور جاءت عقب توقيف مركبة رباعية مملوءة بالخمور المصنعة محليا وان مداهمة الوكر المشبوه في الجليب جاءت في أعقاب معلومات عن استغلال بيت عربي للأعمال المشبوهة.



الى ذلك، أكد مصدر أمني ان حملات الأمن العام سوف تتواصل في عموم البلاد للتخلص من الظواهر السلبية والممارسات المشبوهة.