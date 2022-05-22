عبدالكريم أحمد



أوقفت إدارة خفر السواحل سفينة إيرانية محملة بكميات كبيرة من الديزل المهرب قدرت بنحو 240 طنا، وعلى متنها 8 بحارة إيرانيين أحدهم قبطان تبين بأنه من أخطر مهربي المادة الوقودية على مستوى العالم. وأفاد مصدر مطلع بأن هذه الضبطية أتت وفق تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بضرورة صد كل عمليات التسلل والتهريب في المياه الإقليمية الكويتية، ومتابعة وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس وإشراف مدير إدارة خفر السواحل بالتكليف العميد طلال المونس. وأوضح المصدر أن عملية التهريب هذه تأتي ضمن عمليات عدة تعاني منها وتواجهها غالبية دول العالم، حيث تقوم عصابات بشراء الديزل المسروق أو المدعوم وتنقله بحرا بطريقة غير مشروعة عبر سفن عادة ما تكون غير مؤمنة لنقل الديزل لبيعه في دول أخرى بأسعار مضاعفة. وكشف عن أنه بالتحقيق الأولي مع القبطان الإيراني «النوخذة» أقر بأنه وطاقم السفينة المضبوطة اشتروا الكميات المضبوطة من عدة دول وبطريقة غير قانونية، مضيفا أنهم كانوا في طريقهم إلى إحدى الدول الخليجية لبيعه هناك. وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على السفينة والمضبوطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تمت إحالة المضبوطين إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.