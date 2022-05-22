عبدالله قنيص

اسفرت حملة بمشاركة 5 جهات وهي وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة، واستهدفت التعديات والتجاوزات على مناطق بر الاحمدي عن تحرير 7 مخالفات وفق المادتين 40 و16 مخالفة وفق المادة 41 من قانون بلدية الكويت، الى جانب توجيه انذارات لعدد من اصحاب المخيمات المخالفة.



وقال مصدر ان الحملة شارك فيها من بلدية الكويت كل من مدير ادارة النظافة فيصل العتيبي وجمال الضاوي ومحمد الهاجري وقصي العامر من شركة نفط الكويت ومن الهيئة العامة للزراعة م.أسعد الرميح.



هذا واستمرت الحملة نحو ٣ ساعات وشملت عدة مناطق برية في نطاق محافظة الأحمدي.