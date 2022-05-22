سعود عبدالعزيز

أسفرت الحملات التي نفذها قطاع المرور والذي يرأسه اللواء جمال الصايغ خلال الأسبوع الماضي عن تحرير 26447 مخالفة مرورية متنوعة.



الى جانب ضبط 43 حدثا بدون رخصة سوق تمت احالتهم إلى الاختصاص، كما جرت إحالة 37 مركبة و3 دراجات الى كراج الحجز وإحالة 44 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة ارتكبوها كما جرى ضبط 6 مطلوبين و10 مركبات صادر عليها إلقاء قبض جراء قضايا خيانة أمانة. من جهة اخرى توفي مواطن في حادث تصادم على تقاطع منطقتي القرين ومبارك الكبير، وقد توجهت للتعامل مع الحادث فرقة إطفاء من مركز القرين وقامت بإخراج المواطن الذي كان محشورا وتبين بعد فحص المسعفين انه فارق الحياة.