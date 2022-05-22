سعود عبدالعزيز



تمكن رجال مباحث العاصمة من ضبط مواطن ووافد عراقي تخلصا من جثة شاب كويتي في مستشفى الصباح امس الاول الجمعة، فيما أكد مصدر امني ان كاميرات المراقبة حددت السيارة التي كان يستقلها الشابان وكانت بداخلها جثة المجني عليه.



فيما تبين ان الوفاة جراء جرعة زائدة من المخدر.



وكانت عمليات الداخلية أبلغت بوجود جثة ملقاة على الأرض ولم يعثر في ملابس الشاب على اي إثبات ليتم نقل الجثة للطب الشرعي الذي حدد هوية المتوفى وأسباب الوفاة. وفور البلاغ تحرك رجال المباحث وتمكنوا من ضبط الشابين يوم امس، حيث اعترفا بأنهما كان برفقة الشاب وبعد تعاطيه واغمائه قررا نقله الى المستشفى، ولكنه توفي داخل المركبة على حسب زعمهما فخشيا من المساءلة فتركاه وهربا.



على صعيد آخر، تمكن رجال أمن محافظة مبارك الكبير القبض على مواطن ووافد مصري بعد الاشتباه بهما حيث عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وحبوب وأدوات تعاطي.