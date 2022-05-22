أدت فيضانات لم يشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في شمال شرق بنغلاديش إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وعزل نحو مليونين، على ما أعلن مسؤولون.



وقال المسؤول الاداري للمنطقة مشرف حسين إن مياه الفيضانات الآتية من شمال شرق الهند تسببت امس في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن مائة قرية.

وتابع «علق نحو مليوني شخص بسبب الفيضانات» مشيرا إلى أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن. وقال مسؤولون إن سد زاكيغانج الواقع على الحدود الهندية لا يمكن إصلاحه إلا عندما ينخفض منسوب المياه.



وتتعرض مناطق كثيرة في بنغلاديش للفيضانات، ويقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث ظواهر مناخية قاسية.