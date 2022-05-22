أسفرت العاصفة التي ضربت ألمانيا عن سقوط قتيل على الأقل وإصابة نحو 60 شخصا بجروح، كما تسببت بأضرار جسيمة، لاسيما في غرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.



في رينانيا-بالاتينات، قضى رجل يبلغ 38 عاما بعد إصابته بصدمة كهربائية عند دخوله قبوا غمرته المياه بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما أعلنت الشرطة في كوبلنتس.



وفي شمال الراين فستاليا، ضرب إعصار مدينة بادربورن موقعا 43 جريحا بينهم عشرة إصاباتهم خطرة، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة البالغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، ميكايل درييه، في مؤتمر صحافي السبت.



وقال: «إنه لأمر مروع أن نرى ما يمكن أن يحدث في مدينة بهذه السرعة».



عبر الإعصار نحو المنازل واقتلع الأشجار وألحق أضرارا بالمباني، كما أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.