في العادة، تسافر الكلاب التي تستقل القطار في اليابان داخل أقفاص خاصة لكن هذه الحيوانات تمكنت امس من الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر داخل مقصورة مخصصة لها في قطار فائق السرعة.



ففي محطة أوينو بطوكيو، استقل 21 كلبا عربة قطار سريع (شينكانسن) في رحلة امتدت ساعة نقلتها مع أصحابها إلى مدينة كارويزاوا السياحية.



وشاركت كلاب من أنواع مختلفة في الرحلة الافتتاحية لما سمته مجموعة السكك الحديد اليابانية القائمة على المشروع بـ«إجازة الكلاب».



ويسمح عادة باصطحاب الكلاب على متن قطارات «شينكانسن» السريعة، لكن يجب أن تظل محتجزة في قفص النقل ويجب ألا يتجاوز وزنها، بما يشمل القفص، عشرة كيلوغرامات.



ويرغب مروجو المشروع في تنظيم رحلات أخرى للحيوانات، على ما أوضحت المسؤولة في الشركة القائمة على المشروع شينو فوروكاوا لوكالة فرانس برس، وقالت «نتلقى طلبات من زبائن يريدون تمضية أوقات مريحة مع كلابهم على متن القطار».



وأضافت «نريد إيجاد بيئة تتيح للناس الانسجام مع حيواناتهم الأليفة، فهم جزء من العائلة»، واصفة الرحلة بأنها «خطوة كبيرة للأمام على طريق إنشاء وسائل نقل صديقة للحيوانات بصورة ملموسة».