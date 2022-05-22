بعد ثلاثين عاما من تدمير متعصبين مسجدا عمره قرون في أيوديا مثيرين أعمال عنف طائفية دامية أسفرت عن مقتل الآلاف، يستهدف متشددون هندوس مواقع إسلامية أخرى بينها ضريح تاج محل وهو جوهرة معمارية ورمز للهند في عيون العالم.



ويركز أنصار الهندوتفا (التفوق الهندوسي) حاليا على مسجد جيانفابي الذي أقيم في القرن السابع عشر في مدينة فاراناسي القديمة (بيناريس أو كاشي سابقا) في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.



ووفق تقارير صحافية، أجريت مؤخرا حفريات بأمر محكمة في موقع المسجد كشفت عن تمثال «شيفا لينغا» وهو رمز ديني لدى الهندوس.