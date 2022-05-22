ساد طقس شديد الحرارة إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق.



ووجهت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات على تويتر من ارتفاع درجات الحرارة في عشر مناطق إسبانية امس، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة.



وسجلت مدينة خاين بالأندلس 40 درجة مئوية يوم الجمعة الماضي محطمة درجات الحرارة المسجلة خلال شهر مايو.



وقالت وكالة الأرصاد إن متوسط درجات الحرارة في خاين أعلى من المعتاد 16 درجة مئوية في هذا الوقت من العام.

وسجلت درجات الحرارة في مناطق أخرى من إسبانيا مستويات أعلى من المعتاد بما لا يقل عن سبع درجات مئوية.