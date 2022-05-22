المنفوحي: الجهات الحكومية قامت بدورها لإظهار العرس الديموقراطي بما يليق بسمعة الكويت



عبدالعزيز الفضلي



تمكن فهيد المويزري من الحفاظ على مقعده في المجلس البلدي بعد أن فاز مجددا بثقة كبيرة من ناخبي وناخبات الدائرة السادسة، وحصل على أكثر من ٥٢٣٥ صوتا.



وكانت الدائرة السادسة قد شهدت تنافسا رباعيا بين المرشحين إسحاق الكندري وعدنان الجمعة وفارس الديحاني إضافة إلى فهيد المويزري. وتضم الدائرة مناطق (خيطان الجديدة وأبرق خيطان والفروانية والفردوس). ويبلغ عدد ناخبي الدائرة 60150 ناخبا وناخبة، منهم 29683 ناخبا و30467 ناخبة، تم توزيعهم على 60 لجنة للتصويت، منها 31 لجنة للذكور و29 للإناث.



وعلى هامش عملية التصويت، أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قيام جميع الجهات الحكومية بدورها على أكمل وجه في انتخابات المجلس البلدي 2022 لإظهار العرس الديموقراطي بالشكل الذي يليق بسمعة الكويت الرائدة. وقال م.المنفوحي في تصريح صحافي: هناك توجيهات سامية وتوجيهات من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتسهيل الإجراءات، وقد لمسنا تعاون المرشحين والناخبين بهذا الشأن.



وأكد أن الأجواء الانتخابية تسير بصورة ممتازة، مبينا أن البلدية بدأت التحضير والتجهيز مبكرا ضمن القانون لهذه الانتخابات، حيث تمت إزالة الإعلانات قبل موعد الاقتراع وتنظيف المدارس التي تجري فيها العملية الانتخابية وتوفير العمالة اللازمة لدوام عملية التنظيف طوال اليوم الانتخابي.



«الأنباء» قامت بجولة بين لجان اقتراع الدائرة السادسة، وقد لاحظنا انتظام عملية الاقتراع، ورغم أن الإقبال في بداية اليوم كان ضعيفا بشكل ملحوظ، إلا أنه تحسن مع مرور الوقت، إلى أن ظهرت أعداد أكبر في فترة ما بعد العصر.



وخلال وجودنا في اللجنة الأصلية بثانوية ابرق خيطان، ذكر رئيس اللجنة وكيل المحكمة العامة المستشار علي الضبيبي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن هناك ما يقارب 5 آلاف و811 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت في اللجنة، مشيرا إلى أن الترتيب جاء طيبا من قبل جميع الجهات المعنية سواء الداخلية أو الصحة أو العدل أو التربية.



وأضاف أن عملية تنظيم وإعداد المقرات الانتخابية في المدارس شيء يدعو للفخر، متمنيا التوفيق للجميع في خدمة بلدنا الحبيب.