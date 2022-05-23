دارين العلي



في اطار الاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية اعلن فريق AM Team البيئي التطوعي عن مبادرة بيئية يتم العمل عليها حاليا تحت عنوان «روح الكويت الطبيعية» لسلسلة وثائقي يتحدث عن حياة الكائنات بين المد الجزر كمرحلة أولى.



وقال رئيس فريق AM Team التطوعي ومخرج العمل عبدالله شاه لـ«الأنباء» ان «روح الكويت الطبيعية» هي سلسلة وثائقية تعنى بالحياة الفطرية في الكويت، حيث اطلق يوم امس البرومو الاعلاني للجزء الأول من السلسلة بعنوان الحياة بين المد والجزر. واضاف شاه ان هذا العمل يضم نخبة من الاكاديميين المتخصصين في مجال البيئة والكائنات البحرية يبينون طريقة عيش هذه الكائنات في منطقة المد والجزر. وقال ان اطلاق البرومو يعتبر دليلا على ان العمل شارف على الانتهاء بعد عمل دام مدة عام كامل من تصوير مشاهد واعداد سيناريو ومونتاج. وتوقع شاه ان يتم العرض الاول للوثائقي في احتفالية رسمية تضم الرعاة والمهتمين في مجال البيئة وذلك بعد الاجازة الصيفية مباشرة.