واصل منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات تألقه لليوم الثاني على التوالي في بطولة إسطنبول الدولية، بحصد 3 ميداليات جديدة بواقع ذهبيتين وفضية لترتفع غلته في البطولة إلى 6 ميداليات.



وانتزعت لاعبة المنتخب فوزية العبدالكريم الميدالية الذهبية في مسابقة الطوق التي شاركت فيها 17 لاعبة من مواليد 2011، فيما جاءت الذهبية الثانية عبر اللاعبة سارة البناي في مسابقة الصولجان التي شاركت فيها 13 لاعبة من مواليد 2012، وحققت اللاعبة دلال الجسام الميدالية الفضية في مسابقة الأداء الحر التي شهدت مشاركة 27 لاعبة من مواليد 2013.



ومنحت لجنة الحكام في البطولة اللاعبة نبيلة الخرافي لقب «Miss Unique» بعد أدائها الجميل والمتميز في مسابقة الطوق، علما أن اللاعبة احتلت المركز السادس في هذه الفئة التي شهدت مشاركة 27 لاعبة أيضا من مواليد 2013، في حين احتلت اللاعبة ليان بهبهاني (مواليد 2011) المركز الثامن من بين 17 لاعبة مشاركة في مسابقة الطوق.