افتتحت مساء أمس دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ممثلا عن راعي الدورة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وبحضور كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية والآسيوية، بالإضافة إلى حشد غفير من أعضاء السلك الديبلوماسي، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الكويتية، ورؤساء الوفود الخليجية، جماهير غفيرة ملأت جنبات «أرينا» بمجمع 360.



وقد شهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية عالية الدقة والجمال، حيث جاءت الفقرة الأولى مصحوبة بنغمات تراثية، ربطت بين الماضي والحاضر خلال مداعبات فنية للكرة، وسط مهرجان ألوان غلب عليه اللون الأزرق، بالإضافة إلى حركات رياضية رشيقة، كما جاءت الفقرة الثانية، لتقدم فقرات غنائية مصحوبة بفقرات استعراضية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت الفقرة الأولى للإمارات، وجاءت الثانية للبحرين، وتبعتها أغنية ثالثة للسعودية، ورابعة لسلطنة عمان، وخامسة لقطر، واختتمت بفقرة للبلد المستضيف الكويت، وتخللت الفقرات الغنائية مشاهد تظهر التطور الإنساني والعمراني الذي شهدته دول الخليج.



وفي كلمته بافتتاح الدورة، رحب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ممثل سمو الأمير راعي الدورة كما رحب بضيوف الحدث، قائلا «الكويت ومنذ تأسيس اللجنة الأولمبية الكويتية، وبرعاية سامية من القيادة السياسة، منحت الرياضة والرياضيين أولوية فائقة، من منطلق الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية والرياضية، وتأكيدا على استراتيجيتها المستقبلية للعمل على تطوير الحركة الأولمبية في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد».



وأكد الناصر أن دول مجلس التعاون الخليجي، وشبابها الرياضي الخليجي تربطهم وثائق وشيجة، وروابط وثيقة تشد بعضها بعضا، ويزداد قوة في مواجهة التحديات عبر التاريخ، مضيفا أن الاستمرار في تنظيم دورات الألعاب الرياضية الخليجية لشباب دول مجلس التعاون، ينعكس إيجابا على تطوير المنظومة الرياضية الفنية والإدارية، ويؤكد على العمل الجماعي والتعاون والتوافق بين مكونات الحركة الأولمبية في دول مجلس التعاون الخليجي.



صدارة الميداليات للكويت



إلى ذلك، واصلت الكويت صدارة جدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بإجمالي 58 ميدالية بواقع 21 ذهبية و19 فضية و18 برونزية وذلك مع ختام منافسات اليوم السادس، فيما جاءت البحرين ثانية برصيد 44 ميدالية (17 ذهبية و16 فضية و11 برونزية) تلتها قطر ثالثة برصيد 39 ميدالية (12 ذهبية و15 فضية و12 برونزية) بينما احتلت عمان المركز الرابع رصيد 25 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات) فيما جاءت السعودية بالمركز الخامس (34 ميدالية هي 7 ذهبيات و9 فضيات و18 برونزية) فيما بقيت الإمارات سادسة برصيد 22 ميدالية (7 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات).



وشهد اليوم السادس تتويجا وحيدا في سباق الدراجات الهوائية ضد الساعة للسيدات والذي أحرزت ذهبيته الإماراتية صفية الصايغ بزمن قدره 19.36.32، في حين ذهبت الفضية للكويتية لطيفة الياسين التي قطعت المسافة بزمن قدره 19.39.40 دقيقة، وتقام صباح اليوم على جسر جابر سباق الدراجات الهوائية فردي عام سيدات لليوم الخامس على التوالي.



هذا، وتنطلق مساء اليوم منافسات لعبة الهوكي على الجليد ضمن الدورة الخليجية على صالة نادي الالعاب الشتوية الكويتي وتتضمن إقامة مباراتين تجمع الأولى الامارات مع السعودية في 03:30 عصرا، تليها مباراة الكويت مع البحرين في 7 مساء.



وعن استعدادات «أزرق الهوكي» للدورة، أوضح رئيس النادي فهيد العجمي أن لاعبي المنتخب جاهزون تماما للمباريات، إذ عاد الفريق قبل أيام من معسكره التدريبي في تركيا الذي خاض خلاله العديد من المباريات التجريبية القوية مع اهم الأندية التركية، داعيا الجماهير لحضور المباريات ومساندة لاعبي الأزرق في مهمتهم لتحقيق الذهب.



كما تبدأ اليوم منافسات الألعاب الإلكترونية للرجال بمشاركة لاعبين من الدول الخليجية الست الكويت والسعودية والبحرين وعمان والإمارات وقطر.



وفي منافسات السلة للرجال يلعب منتخبنا الوطني مع نظيره السعودي عند الساعة 5 عصر اليوم في نصف النهائي يعقبها لقاء نصف النهائي الثاني بين الإمارات والبحرين في 8 مساء.