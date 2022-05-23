يعقوب العوضي



باشر فريق كرة اليد الأول بنادي الكويت تدريباته في معسكره المقام بالقاهرة استعدادا لبطولة الأندية الخليجية الـ 38 أبطال الكؤوس التي ينظمها «العميد» على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله خلال الفترة من 4 الى 12 يونيو المقبل، وتليها المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الـ 24 التي ستجرى منافساتها في مدينة حيدر أباد الهندية خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر نفسه.



وكان «العميد» قد غادر أول من أمس إلى القاهرة بوفد يترأسه المدير الفني للعبة هيثم الرشيدي، ويضم سامح الهاجري إداريا واحمد الدويسان مشرفا والمدرب البرتغالي باولو بيريرا، ومساعداه مواطنه تياغو والتونسي عصام اللحياني، ومدرب حراس المرمى علي الخضر، واخصائي العلاج الطبيعي التونسي ياسين بوكر إلى جانب 20 لاعبا.



ويسعى الكويت إلى ضم محترف أجنبي آخر قبل بدء البطولة الآسيوية، إلى جانب المحترفين فرانكيس مارزو وآنخل هيرنانديز، وقد ضم لاعب دائرة برقان المونتنيغري فوك، وسيخوض في القاهرة 3 مباريات تجريبية مع منتخب شباب مصر (مباراتان) ومباراة مع الاتحاد السكندري.

وكانت قرعة البطولة الخليجية الـ 38 قد أوقعت «الأبيض» ضمن المجموعة الاولى الى جانب مسقط العماني والجزيرة الاماراتي والاهلي القطري، فيما حل ممثل اليد الكويتية الثاني في البطولة فريق السالمية ضمن المجموعة الثانية الى جانب أندية النجمة البحريني ومضر السعودي.



اما في البطولة الآسيوية، فقد أوقعت القرعة الكويت بالمجموعة الثانية إلى جانب الصفا السعودي ومس كرمان الإيراني والنجمة البحريني والوكرة القطري، بينما جاء القادسية في المجموعة الأولى الى جانب تي ان سبورت الهندي (المستضيف) والنور السعودي والعربي القطري.