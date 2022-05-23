رحب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس اللجنة الفنية في البطولة الخليجية فاضل الداوود بجميع الوفود الخليجية المشاركة في بطولة كرة السلة التي تقام حاليا في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 الجاري، حيث أقام حفل غداء بحضور جميع الوفود الخليجية وفي مقدمتهم رئيس الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة السلة الشيخ سعود بن علي آل ثاني ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي ورئيس الاتحاد القطري ورئيس الاتحاد السعودي وحكام البطولة وأعضاء اللجنة الفنية.