هادي العنزي



انسحبت لاعبة منتخبنا الوطني للمبارزة خلود المطيري من بطولة تايلند الدولية للمبارزة، وذلك بعد أن أوقعتها القرعة مع لاعبة الكيان الصهيوني مساء أمس الأول. ويعود وفد «أزرق المبارزة» برئاسة دعيج الهاجري مساء الثلاثاء بعدما أنهى مشاركته في البطولة الدولية.



من جانبها، أكدت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم أن قرار انسحاب البطلة خلود المطيري جاء متسقا مع المواقف الكويتية المشهودة سياسيا ورياضيا، وفي مختلف المجالات، والرافضة رفضا قاطعا لكافة أوجه التطبيع مع الكيان الغاصب لأرضنا في فلسطين، وتضامنا مع كفاح الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره.



وقالت الغانم: «قرار الانسحاب لم يكن فرديا، بل جاء بموافقة ومباركة من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، واللجان الرياضية التابعة لها، وسيبقى أبطال الكويت المعاقين يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد آخر».

من جانبه، ذكر رئيس الوفد دعيج الهاجري أن مشاركة منتخبنا الوطني للمبارزة جاءت إيجابية، وحققت الأهداف المرجوة منها، سواء عبر الاحتكاك بأفضل المبارزين المشاركين، أو زيادة الخبرات التراكمية، مضيفا تأتي البطولة تحضيرا مبكرا لبطولة العالم للمبارزة للمعاقين والتي ستقام في فنلندا يوليو المقبل، ونأمل خلالها تحقيق مراكز متقدمة.