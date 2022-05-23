قال وزير الصحة د.خالد السعيد ان وزراء الصحة العرب بصدد تنظيم معرض ومؤتمر طبي ألماني ـ عربي مشترك ومشروع استراتيجية عربية للنهوض بالتمريض والقبالة وتعزيز تقنيات نقل الدم.



وشدد الوزير السعيد لـ «كونا»، عقب اجتماع لوزراء الصحة العرب على هامش اعمال الدورة الـ 75 لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تعزيز تعزيز الصندوق العربي للتنمية الصحية ودعم القطاع الصحي الفلسطيني والارتقاء به.



وأوضح ان جدول اعمال هذه الدورة تركز على مناقشة الاوضاع الصحية في الاراضي المحتلة وتقارير المتابعة عن تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة بما ينعكس على تطوير وتحسين القطاعات الصحية العربية.



وحول اجتماعات الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية، قال الوزير السعيد ان اجتماعات هذه الدورة تعد الاهم والأكثر فاعلية بمنظمة الصحة العالمية لما تتضمنه من الملفات الصحية المهمة في العالم لاسيما في اعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.