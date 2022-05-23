حنان عبدالمعبود



أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية ورئيس لجنة تطوير مهنة الصيدلة د.عبدالله البدر عن عقد لجنة تطوير مهنة الصيدلة اجتماعا مطولا ضم رؤساء مكاتب الخدمات الصيدلانية في المناطق الصحية ورؤساء أقسام الصيدلة في المستشفيات ورؤساء أقسام الخدمات الصيدلانية في الرعاية الأولية بهدف التباحث حول الخطوات المتدرجة لتفعيل القرارات الوزارية رقم 157 ورقم 158 لسنة 2022 الصادرة مؤخرا والمتعلقة بتوسيع نطاق الممارسات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية والوقوف على ما تستلزمه من آليات تدعم استدامة الفائدة المرجوة منها.



وأوضح البدر ان ذلك يأتي من منطلق إيماننا الراسخ بكون المناطق الصحية شركاء رئيسيين في دعم مشاريع تطوير الخدمات الصيدلانية وأن التواصل الفعال مع الشركاء يثمر توحيد الرؤى وكسب التأييد وتذليل العقبات، مؤكدا ان الاجتماع لاقى تفاعلا كبيرا واستحسانا من مسؤولي الصيدلة المدعوين وتضمن تقديم توضيح لماهية وأهمية نموذج الممارسات الصيدلانية الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرحا للممارسات الصيدلانية المدرجة حديثا على النموذج مثل الخدمات الإكلينيكية المتقدمة والخدمات المساندة حرصا على وضوح الصورة للجميع.



وأضاف أنه تم خلال الاجتماع حصر ابرز الاحتياجات اللازمة لتفعيل القرارات على أرض الواقع والتي كان أبرزها الحاجة للتدريب والتطوير المهني الأساسي والمتقدم والتخصصي والمستمر للقوى العاملة الصيدلانية، واعتماد سياسات وإجراءات موحدة لكل خدمة، وعمل دراسة لأعداد وتوزيع القوى العاملة الصيدلانية على مستوى الوزارة واتخاذ اللازم بناء على النتائج بما يدعم تقديم الخدمات تدريجيا في كل المستشفيات والمراكز، وتطوير التقنية وأنظمة المعلومات في الصيدليات، وإعداد معايير حديثة لتصميم الصيدليات وتجهيزها، ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات، العناية بدعم وتحفيز القوى العاملة الصيدلانية معنويا وماديا.



كما أشار البدر إلى أن مسار تفعيل القرارين الوزاريين رقم 157 ورقم 158 لسنة 2022 سيشمل سلسلة من المراحل المتدرجة، وذلك لكوننا في صدد استحداث خدمات متقدمة نأمل في تقديمها للمرضى والمجتمع بما يتوافق مع الأدلة العلمية وأفضل الممارسات وبوجود نظام يدعم استدامتها. كما ان اجتماعنا مع مسؤولي الصيدلة كان إيذانا ببدء المرحلة الأولى والتي ستشمل خطوة تحديث البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الصيدلانية ومؤهلاتها والبيانات المتعلقة بتوافر لوازم تقديم الخدمات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز، كما تضمن الاجتماع خطوة التنسيق مع فئة أخرى رئيسية من الشركاء وهم مديرو المناطق الصحية ومديرو المستشفيات ورؤساء الهيئات الطبية ورؤساء الرعاية الأولية وستختم هذه المرحلة باعتماد قوائم الخدمات والممارسات الصيدلانية الخاصة بكل مستشفى ومركز.



ولفت إلى أنه تم في ختام الاجتماع شكر وتكريم جميع مسؤولي الصيدلة الذين ساهموا في وضع رؤية تطوير المهنة وتقييم الواقع الحالي ولم يبخلوا بخبراتهم الميدانية على مدى السنوات الـ 3 الماضية والتي ساهمت في صياغة حزمة من مشاريع ومبادرات تطوير مهنة الصيدلة.