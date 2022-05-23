حنان عبدالمعبود



أكدت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) على ضرورة تبني توصيات الوكالة الدولية لبحوث السرطان حول مخاطر التلوث البيئي وعلاقته بسرطان الرئة من خلال وضع خطة لتخضير البلاد لتنقية الهواء من الشوائب.



ودعا رئيس مجلس إدارة الحملة د. خالد الصالح في تصريح صحافي الحكومة إلى العمل على الحد من تلوث الهواء والتعاون مع القطاع الأهلي لوضع خطة التشجير لاسيما بعد التقارير العلمية التي ربطت بين قلة التخضير وبين زيادة الملوثات الهوائية والأمراض وعلى رأسها أمراض السرطان.



وأوضح الدكتور الصالح أن التخضير يعمل على تنقية الأجواء حيث تعمل الأشجار كمرشحات لتنقية الهواء من الشوائب والمواد العالقة كالغبار والدخان مضيفا ان التخضير يخفف من الاحتباس الحراري.



وأضاف أنه وبعد مراجعة شاملة لأحدث المؤلفات العلمية خلصت الحملة إلى أن هناك أدلة كافية على أن التعرض لتلوث الهواء يسبب سرطان الرئة وأن هناك أيضا علاقة إيجابية بين الملوثات وخطر الإصابة بسرطان المثانة.



وبين أن نتائج الدراسات التي تمت مراجعتها تشير إلى نفس الاتجاه حيث إن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزداد بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المعرضين لتلوث الهواء.