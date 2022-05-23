حنان عبدالمعبود



قال استشاري الأمراض الجلدية د.محمد العتيبي إن المؤتمر الافتراضي لقمة الأمراض المناعية المشتركة (JIDSUMMIT2022) متعدد التخصصات سيعقد افتراضيا 27 مايو الجاري لمدة يومين. وأضاف د.العتيبي الذي يترأس المؤتمر في تصريح لـ«الأنباء» انه سيشارك في هذا المؤتمر العلمي اكثر من 1200 استشاري وأخصائي مشارك افتراضي من تخصص الأمراض الجلدية والليزر ومن مختلف التخصصات الطبية المختلفة الأخرى مثل تخصص أمراض المناعة، الروماتيزم والجهاز الهضمي والطب النفسي وأيضا الطب التأهيلي وجراحة التجميل والعلاج الطبيعي



وقال انه سيشارك في المؤتمر متحدثون من داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى متحدثين من الدول الأوروبية (ألمانيا، اسبانيا، البرتغال وسويسرا) ومن كندا وايرلندا على مدار يومين، وسيناقش المؤتمر أهم المستجدات في مجال الأمراض الجلدية خاصة العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية والاكزيما البنيوية من خلال آخر الأبحاث والدراسات العلمية التي تتعلق بمرض الصدفية والإكزيما البنيوية والأرتيكاريا وأيضا الأمراض المناعية التي تتعلق بعلاقة الجهاز الهضمي والجلد وعلاج صدفية المفاصل وأيضا استخدامات العلاج الضوئي في الأمراض الجلدية المختلفة، واستخدام الليزر في علاج الكلف وأيضا سيناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل والبحوث التي تتعلق بزراعة الخلايا الصبغية لمرض البهاق واستخدام الخيوط لعلاج تجاعيد الوجه.



واختتم داعيا الأطباء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا الأطباء حديثي التخرج والمتدربين في البورد الكويتي للأمراض الجلدية لحضور هذا المؤتمر العلمي لما له من أهمية في علم الأمراض الجلدية بشكل خاص والطب بشكل عام