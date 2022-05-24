وقعت الجامعة الأسترالية مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتوفير فرص أكثر لطلاب الجامعة وموظفي الشركة لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم المهنية.



وتتميز المذكرة بمزايا متعددة للطرفين بما في ذلك توفير فرص للتدريب والعمل لطلاب الجامعة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لموظفي الشركة من قبل أعضاء هيئة التدريس في مراكز الشركة التدريبية. كما أنه سيتاح لطلاب الجامعة الأسترالية فرصة لربط مشاريع التخرج الخاصة بهم بعمليات الشركة من خلال إجراء دراسات على حالات واقعية من أجل الحفاظ على المنفعة المتبادلة بين الطرفين، على أن يتم إنشاء لجنة توجيهية تضم أعضاء من الجامعة الأسترالية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة حيث ستجتمع اللجنة بشكل دوري للإشراف على تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم وتنسيق التعاون بين الطرفين.



وقام بتوقيع المذكرة صقر الشرهان، نائب رئيس الجامعة للخدمات المساندة ممثلا الجامعة الأسترالية، وعبدالله العجمي، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة قسم المالية والإدارية، ممثلا الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.



وبهذه المناسبة أشادت د. سعاد الرضوان، أستاذة مساعدة في قسم هندسة البترول لدى الجامعة الأسترالية وعضو في اللجنة التوجيهية، معلقة على المذكرة: «تعد هذه المذكرة فرصة ممتازة لتقارب عالمي التعليم والصناعة، ونأمل أن تكون نتيجة هذا التعاون مثمرة بحيث نعطي طلابنا فرصة للتعرف عن كثب على هذه الشركة المرموقة، وكذلك هي فرصة للشركة للتعرف على قدرات طلابنا الذين يمكنهم الانضمام إليها في المستقبل القريب».