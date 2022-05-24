أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.أحمد علوان الشمري أن الهيئة الإدارية للرابطة قررت فتح باب الترشح أمام أعضاء هيئة التدريب بالكليات لعضوية الهيئة الإدارية للرابطة للدورة النقابية 2022/2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 29/5/2022 إلى الخميس 2/6/2022، موضحا أنه يتوجب على الزملاء الراغبين بالترشح للانتخابات الحضور شخصيا لمقر الرابطة في الشامية من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء، وأن آخر موعد للانسحاب من الترشح سيكون في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 2/6/2022.



وأشار الشمري إلى أن الجمعية العمومية العادية سوف تنعقد الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 6/6/2022 بمقر رابطة أعضاء هيئة التدريب للمعاهد في منطقة حولي، وذلك لمناقشة التقريرين الإداري والمالي وما يستجد من أعمال، لافتا إلى انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وحسبما نصت اللائحة سيتم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمدة 20 دقيقة حسبما نصت اللائحة، وتعاود الانعقاد بأي عدد من الحضور بعد ذلك.



وبين الشمري أن عملية الانتخابات لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة ستجرى في المقر الجديد للرابطة بمنطقة الشامية يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022، وتبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى الساعة الرابعة عصرا، ثم استراحة قصيرة ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات، مشيرا الى ان عملية التصويت ستكون بالبطاقة المدنية.



ودعا الشمري زملاءه أعضاء هيئة التدريب بالكليات للتفاعل مع العملية الانتخابية سواء بالتقدم للترشح أو الحرص على المشاركة في التصويت لاختيار من يمثلهم للدورة النقابية الجديدة 2022/2024، متمنيا أن تسود روح الأخوة والزمالة بين جميع المتنافسين ليعكسوا الصورة المشرفة لأعضاء هيئة التدريب بالكليات وللمؤسسة العريقة التي ننتمي إليها وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.