الهولي: هدفنا توجيه معلمات المستقبل إلى طريقة التكيف مع الحياة العملية والمثلى



عبدالعزيز الفضلي



أكد مساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية التربية الأساسية د.خالد الشعيب أن الكلية رافد أساسي في صناعة المعلم والمعلمة، مشيرا إلى أن الكلية طورت الكثير من برامجها التعليمية في مختلف التخصصات لتواكب مستجدات العصر والتقدم العلمي الهائل في العصر الحديث.



جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه صباح أمس للملتقى التربوي الذي تنظمه جمعية المعلمين الكويتية بعنوان «انطلاقة واعدة لمعلمات المستقبل».



وأوضح الشعيب ان الكلية استحدثت العديد من الأقسام العلمية لتزويد المعلم والمعلمة بالمواد التخصصية التي يحتاجونها في حياتهم العملية، لافتا إلى أن ما تقوم به جمعية المعلمين الكويتية من ملتقيات هادفة ومنها هذا الملتقى الذي يهدف إلى رعاية معلمات المستقبل وتأهيلهن للميدان التربوي والحياة العملية فهو عمل يستحق الثناء والتقدير والشكر والإشادة لما له من أثر إيجابي على الحياة العملية للمعلمات.



وأضاف أن التعليم أساس كل تقدم وكل نهضة وأساس كل حضارة، مشددا على ضرورة أن تتضافر الجهود من قبل الجميع للارتقاء بقطاع التعليم بكافة مستوياته وأنواعه.



من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي بالحضور والمشاركين في الملتقى الذي تنظمه إدارة الأنشطة بالجمعية في إطار نشاطها الحافل وحرصها على تعزيز مجالات التواصل مع معلمات المستقبل بالتعاون مع كلية التربية الأساسية، وسط تطلعات وطموحات واسعة وآفاق عريضة في خدمة مسيرتنا التعليمية والارتقاء بها.



وأضاف الهولي أن من أبرز أهداف هذا الملتقى، توجيه معلمات المستقبل إلى طريقة التكيف مع الحياة العملية، ومعرفة الطريقة الصحيحة والمثلى في التعامل مع الإدارة المدرسية والمسؤولين وطريقة التعامل مع زميلاتهن وأولياء الأمور، وكذلك طالبات المدرسة، كما يهدف الملتقى إلى تعريف الخريجات بالمستجدات التربوية التي طرأت على الميدان في ظل التطوير الجديد وتوضيح العديد من اللوائح والمهارات وطرق التدريس وخاصة بعد جائحة كورونا، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع الضيوف ولممثل راعي الملتقى عميد كلية التربية الأساسية د. فريح العنزي - مساعد العميد للشؤون الطلابية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.خالد الشعي، وباقة شكر لكل من شارك معنا في هذا الملتقى من المحاضرين ومديرة الأنشطة هيلاء التنيب والفريق القائم على تنظيم الملتقى.