عبدالعزيز الفضلي



ألغت وزارة التربية نظام المجموعتين (أ وب) اعتبارا من يوم الأحد المقبل والذي يصادف انطلاقة اختبارات نهاية العام الدراسي لجميع الصفوف في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل.



وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» إن الطلبة لأول مرة يلتقون في وقت ومكان واحد منذ اكثر من عامين بسبب جائحة كورونا دون أي مسحة أو تطعيم خاصة طلبة المتوسطة، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الطلبة الذين يؤدون اختباراتهم في الدوام وفقا للوقت المحدد الذي يبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى نهاية موعد الاختبار، مشيرة إلى انه سيتم السماح للطلبة بالخروج بعد تقديم اختباراتهم.



وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لطلبة المرحلة الابتدائية فسيكون بعد غد الخميس هو اليوم الأخير لهم في الدراسة منوهة إلى أنهم أنهوا مناهجهم الدراسية وكذلك اختباراتهم للفترة الدراسية الثانية.



وتواصل وزارة التربية جهودها استعدادا للاختبارات بالتنسيق والتعاون مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية والعمل على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلبة لكي يؤدوا امتحاناتهم بكل أريحية.