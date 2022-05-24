انطلقت الأحد الماضي فعاليات معرض التوظيف الخاص بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) والذي أقيم افتراضيا وفي الحرم الجامعي خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو، بمشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مختلف القطاعات، نظراً لأهمية مثل هذه الفعاليات في استقطاب المواهب الواعدة من الشباب والشابات من الطلبة والخريجين الذين لديهم طموحات عالية ورغبة للتعرف على سوق العمل والوظائف المتاحة والمهارات المطلوب توافرها في الخريجين الجدد وأصحاب المهارات.



مشاركة كبرى الشركات وأكثر من 1500 فرصة عمل



واستهدف معرض التوظيف لعام 2022 في نسخته الثامنة والذي نظمه مركز التطوير الوظيفي (توطين) في جامعة AUM خريجي الجامعة من أصحاب الخبرة والطلبة على مشارف التخرج الباحثين عن فرص عمل وفرص تدريب، إضافة إلى الطلبة المستجدين، إذ يعد فرصة مهمة لهم للاطلاع والتعرف على سوق العمل والمسارات الوظيفية المرتبطة بالتخصصات التي يفضلونها.



وقد استضافت الجامعة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات المحلية والعالمية في الكويت وقد تم اختيارها وفق ضوابط وشروط محددة، أهمها التميز في عدد ونوعية فرص العمل والتدريب المعروضة، ومن ضمنها: أوريدو، بنك بوبيان، بنك الكويت الوطني، زين للاتصالات، البنك الأهلي الكويتي، حسن أبل، البنك التجاري، بنك الكويت الدولي، بيت التمويل الكويتي، إس تي سي، شلمبرجير، صناعات الغانم، شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، أرامكس، الخطوط الجوية الكويتية، وإرنست ويونغ، الهيئة العامة للاستثمار، الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، أجيليتي، إيكويت، وزارة المالية وغيرها الكثير.



أكثر من 15000 زائر لمعرض التوظيف



واستقطب المعرض عدد كبير من الطلبة والخريجين من مختلف المجالات والتخصصات حيث شهد حضور أكثر من 15000 زائر ومستخدم مسجل، وما يقارب 1500 فرصة عمل.



جدير بالذكر أنه تم إطلاق المعرض افتراضيا وفي الحرم الجامعي. وشهد مشاركة العديد من الطلاب الذين أتيحت لهم الفرصة للتعرف على أهم الشركات المشاركة، واستكشاف الفرص الوظيفية أو فرص التدريب التي يقدمها السوق الكويتي في مختلف القطاعات والمجالات، والتقديم عليها وحجز مواعيد مسبقة لإجراء المقابلات المباشرة مع إحداها، إضافة إلى حضور الندوات وورش العمل في الجامعة و«أونلاين» أيضا.



وأطلقت الجامعة خلال أيام المعرض خاصية مميزة وهي «Create your CV» والتي كانت متاحة «أونلاين» للجميع بهدف مساعدة الطلبة والخريجين تجهيز سيرهم الذاتية بكل سهولة واحترافية.



هذا، وتولي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) اهتماما كبيرا لمثل هذه الفعاليات، إيمانا منها بأن معارض التوظيف لها مردود إيجابي، لأنها تعد منصة تجمع المؤسسات والكوادر البشرية في مكان واحد وتسهم في خلق الوعي لكلا الطرفين بمستجدات سوق العمل، إضافة إلى توثيق العلاقة بين الجامعة وقطاعات العمل المختلفة، وتعريف الأخيرة ببرامج الجامعة الأكاديمية المتنوعة، والعمل كحلقة وصل بين الطلاب والمؤسسات المختلفة.



وفي المقابل، فإن معرض التوظيف سيتيح الفرصة أيضا للمؤسسات المشاركة للتعرف على المستوى الأكاديمي والمهارات والقدرات التي يتمتع بها طلاب وخريجو جامعة AUM. وكذلك تعريف الطلبة كيفية التقدم للوظائف أو فرص التدريب التي يرونها مناسبة، وتعريفهم ببيئات العمل المختلفة، ومتطلباتها، ورفع وعيهم المهني.



الإشادة بالكفاءات والمهارات العملية لطلبة «AUM» وخريجيها



وأشاد ممثلو الشركات بالمستوى الأكاديمي وبالمهارات العملية التي يمتلكها طلبة وخريجو جامعة الشرق الأوسط الأمريكية وبالإقبال الكثيف على المعرض التوظيفي. كما أعربوا عن حرصهم الشديد وسعادتهم للمشاركة في المعرض لتعزيز التواصل مع الشباب الطموح والواعد، إيمانا منهم بأنها إحدى أهم الجامعات التي تلبي الكثير من احتياجات سوق العمل من خلال خريجيها المتميزين.



بنك الكويت الوطني



وفي هذا الصدد، عبر مدير التوظيف في بنك الكويت الوطني مبارك العنزي عن سعادة البنك بالمشاركة في المعرض الوظيفي ومقابلة الطلبة والخريجين شخصيا بعد أن كانت تجرى افتراضيا بسبب الجائحة. وأثنى على تميز طلبة الـ AUM واهتمامهم ليس فقط بالدراسة النظرية بل أيضا بالتطبيق العملي كحضور ورش العمل، في سبيل تطوير مواهبهم وقدراتهم، كما توجه بالشكر إلى مركز توطين على جهوده في ضمان انتقال سلس للطلاب من الحياة الجامعية إلى المهنية.



شركة شلمبيرجير



من جهته، أثنى مدير التوظيف في شركة شلمبيرجير بدر ملا علي على جودة تنسيق المعرض سواء افتراضيا أو بالحرم الجامعي. وأكد حرص الشركة على استقطاب خريجي AUM بفضل تميزهم وثقته بكفاءاتهم. وهذا ما أثبته خريجو AUM السابقون عند انضمامهم للشركة.



بنك الكويت الدولي



وأكد مدير عام بالإنابة في بنك الكويت الدولي هادي ابراهيم الهادي حرص البنك الدائم على المشاركة في المعرض بهدف جذب طلبة وخريجي الـ AUM بكل تخصصاتهم بفضل كفاءاتهم العالية.



شركة أوريدو



بدوره، قال محمد الدوسري من شركة أوريدو أن انضمام الشركة للمعرض كانت فرصة رائعة للاطلاع والاستفادة من خبرة الطلبة. وأكد اهتمامها بتوظيف خريجي AUM من جميع المجالات والتخصصات، وبالأخص تخصصات الهندسة المختلفة، كالاتصالات والشبكات.



شركة الخليج للتأمين



أما بالنسبة لشيخة الصانع، من قسم الموارد البشرية لدى شركة الخليج للتأمين، فقد صرحت بأن انضمامهم للمعرض كان فرصة رائعة مكنتهم من الالتقاء بالطلبة والخريجين والاطلاع على سيرهم الذاتية، فانضمام هكذا مجموعة من الشباب المتميز إلى الشركة يعد فرصة عظيمة.



إيكويت



أما مدير التوظيف لدى إيكويت حسين الفيلكاوي فقد لفت إلى تميز معرض الجامعة في استقطاب الشركات الرائدة في الكويت، كما أن الشركة حريصة على المشاركة بفضل استراتيجيتها التي تهدف إلى تعريف خريجي المستقبل بفرص العمل التي توفرها، فهم مهتمون بطلبة وخريجي الـ AUM بمختلف تخصصاتهم لأنهم استطاعوا إثبات كفاءة كبيرة في العمل لديهم.



ديوان المحاسبة



وعبرت سنابل سفر، منسق أول علاقات عامة في ديوان المحاسبة، عن رأيها بفرصة المشاركة قائلة: إن الديوان يسعى إلى استقطاب خريجين من الجامعة بفضل مؤهلاتهم الممتازة من التزام وانضباط وخبرة في مجال دراستهم.



هاليبرتون



وقال نواف العصيمي، شريك أول عمليات الموارد البشرية، إنهم من الشركات التي تحرص كل عام على المشاركة في المعرض بفضل تنوع التخصصات الهندسية، وكفاءة الطلبة التي تنضم للشركة. وعبر عن فخره بتوظيف هكذا خريجين متميزين، مع تأكيده على الاستمرار بذلك.



الهيئة العامة للقوى العاملة



من جهته، أثنى سيف المنصور من الهيئة العامة للقوى العاملة على جهود الجامعة في استقطاب أهم الشركات الخاصة والحكومية لتوفير فرص عمل لطلبتها وخريجيها، فالهيئة العامة للقوى العاملة تعتبر الداعم الأول والأساسي للشباب الكويتي من ناحية توفير فرص وظيفية تناسب مجال دراستهم وتناسبهم شخصيا في القطاع الخاص.



صناعات الغانم



وأكد حمد العنزي، مدير الموارد البشرية لدى مجموعة صناعات الغانم، أن اهتمام الطلبة بالمعرض والفرص الوظيفية وفرص التدريب المتاحة حاليا في السوق الكويتي كان واضحا، وهذا مصدر فخر. وتوجه بالشكر إلى مركز توطين الذي يساعدهم في الوصول إلى طلاب وخريجي الـ AUM المتميزين. فانضمام هكذا مواهب وكفاءات تمتلك رؤية جديدة ومختلفة يعد فرصة عظيمة لتطورهم وتطورنا.

www.aum.edu.kw