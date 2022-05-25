بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه من دون عناء على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-2 و6-2 و6-2 أمس.



وقال مدفيديف الذي لم يحرز أي لقب له على ملاعب ترابية، مازحا «أعشق رولان غاروس لاسيما منذ العام الماضي (عندما بلغ ربع النهائي)».



وعن تعافيه من العملية الجراحية، قال «الأمور تشير بشكل جيد. عندما خضعت لها لم أكن أعتقد أنني سألعب على الملاعب الترابية.. خضت مباراة على هذه النوعية من الأرضية الأسبوع الماضي (خسر أمام الفرنسي ريشار غاسكيه) وكان الأمر جيدا أن أخوض واحدة قبل رولان غاروس».



وأعرب الروسي عن أمله في «الذهاب أبعد» من الدور ربع النهائي الذي بلغه العام الماضي.



واستهل الإسباني رافايل نادال مشاركته في البطولة بالتغلب على الأسترالي جوردان تومبسون في الدور الأول بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-2 و6-2 و6-2.



كما بدأ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن اللقب بفوز سهل على الياباني يوشيتو نيشوكا 6-3 و6-1 و6-0.



وتأهل البريطاني دانيل إيفانز إلى الدور الثاني بعد تغلبه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-6 و6-4 و6-4.



وبلغ الأميركي ماكينزي ماكدونالد الدور ذاته، بعد فوزه على منافسه الأرجنتيني أغيمنوني فرانكو بواقع 6-2 و6-3 و7-6 و1-6.