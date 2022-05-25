أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بعد استمرار إيقافهما من الاتحاد الدولي (فيفا) بحلول نهاية المهلة هذا الأسبوع.



وقال الاتحاد الأفريقي «سيتم اعتبار الاتحاد الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة القدم خاسرين وسيستبعد المنتخبان من المسابقة».



وأضاف «ستتكون المجموعتان الثالثة والحادية عشرة من ثلاثة فرق فقط وسيتم الحفاظ على ترتيب المباريات وفقا لجدول المباريات».



ويتأهل المنتخبان المتصدران في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج في يونيو ويوليو العام المقبل.



وكانت القرعة أوقعت كينيا في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وناميبيا وبوروندي، بينما جاءت زيمبابوي في المجموعة الحادية عشرة مع المغرب وجنوب أفريقيا وليبيريا.



وحلت وزارة الرياضة الكينية الاتحاد المحلي بعد توجيه اتهامات تتعلق بالاحتيال لرئيس الاتحاد نيك مويندوا، بينما تم حل اللجنة التنفيذية لاتحاد زيمبابوي وسط مزاعم بإساءة استخدام الأموال.