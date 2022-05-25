أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه «يحترم» قرار كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جرمان الفرنسي، مشددا على أن لاعبيه يركزون بشكل كامل على نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان ريال مدريد قد سعى جاهدا للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.



وسئل أنشيلوتي أمس عما إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول السبت المقبل والظفر باللقب الرابع عشر من المسابقة القارية العريقة.



وقال الإيطالي في مؤتمر صحافي «من الواضح تماما بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبدا عن لاعبين من أندية أخرى. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى».