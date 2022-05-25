نجح هرتا برلين في البقاء في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» عقب فوزه على مضيفه هامبورغ 2-0 في إياب الملحق الفاصل لتجنب الهبوط للدرجة الثانية.



وكان هامبورغ فاز ذهابا على أرض هرتا برلين 1-0، لكن الأخير نجح في الفوز خارج أرضه بهدفين ليضمن البقاء ويشارك في نسخة الموسم المقبل من المسابقة متفوقا 2-1 بمجموع المباراتين.



وسجل ديدريك بوياتا الهدف الأول لهرتا برلين في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مارفين بلاتانهاردت الهدف الثاني لهرتا برلين في الدقيقة 63.



وكان هرتا برلين قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر ببطولة الدوري الألماني، وهو المركز الذي يلعب صاحبه مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.



على الجانب الآخر، سيكون على هامبورغ قضاء موسم آخر في الدرجة الثانية، والتي هبط لها الفريق في عام 2018 وينافس بها حتى الآن.