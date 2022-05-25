فرض بوسطن سلتيكس التعادل 2-2 على ميامي هيت بالفوز عليه 102-82 في المباراة الرابعة بينهما ضمن سلسلة المواجهات ضمن الدور النهائي للمنطقة الشرقية ضمن دورة كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وفرض جايسون تايتوم نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة ليعوض مستواه المتواضع في المباراة الثالثة عندما اكتفى بتسجيل 10 نقاط فقط، في حين كان فيكتور اولاديبو الافضل في صفوف ميامي مع 23 نقطة.



وكان بوسطن خسر اولى مبارياته على ارضه ضمن هذه السلسلة السبت لكنه عوض في المواجهة التي اقيمت فجر الثلاثاء.



وقال تايتوم في هذا الصدد «خضنا المباراة بهدف تعويض خسارتنا الاخيرة على ارضنا. كنا ندرك أنها مواجهة حاسمة لأننا لا نريد خسارة جديدة على ارضنا».



في المقابل، اعتبر مدرب ميامي اريك سبويلسترا أن فريقه لم يتمكن من النهوض من البداية السيئة ليعود في المباراة بقوله «بدأوا المباراة بقوة واطبقوا علينا. اعتقد أن أداءنا الهجومي لم يكن فعالا. لكننا لا نبحث عن اعذار، فقد نجح الفريق المنافس في التفوق علينا في جميع النواحي».



ونجح بوسطن في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة مدركا التعادل 2-2 ضمن هذه السلسلة قبل الانتقال الى فلوريدا لخوض المباراة الخامسة فجر الخميس بتوقيت الكويت.